Trabzon'da Kültür Sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "İntiharın Genel Provası" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.



Duşan Kovaçeviç'in yazdığı, Musa Arslanali'nin yönettiği oyunda Birkan Görgün, Erşan Utku Ölmez, Duygu Urhan, Yavuz Topcuoğlu ile Ahmet Kurt rol alıyor.



Dekor tasarımı Hakan Dündar, kostüm tasarımı Özge Akarsu, ışık tasarımı Nihat Bahar, dramaturgu Selen Korad Bi·rki·ye, müziği ise Tunay Uzuner tarafından hazırlanan oyunun yönetmen yardımcılığı koltuğuna Duygu Urhan oturuyor.



Oyun bugün, yarın ve 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de TDT Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



"Herkes Oyuncu" sahnelenecek



Mizah Sanatı Derneği Gugulumdakiler Tiyatrosu tarafından sezonun ilk oyunu "Herkes Oyuncu" adlı iki perdelik komedi, Trabzon'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.



Şükrü Üçüncü tarafından senaryolaştırılıp sahneye koyulan oyun, polis teşkilatının yaşadıkları zorluklara dikkati çekerek emniyette geçen 24 saati konu ediniyor.



Teknik kadro dışında 11 kişinin rol aldığı ve 2018'in Mayıs ayına kadar gösterilecek oyun, bugün saat 20.00'de Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.



"Kanatlar ve Düşler" Resim Sergisi



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde Yasemin Kalyoncu'ya ait resimlerden oluşan "Kanatlar ve Düşler" adlı 7. kişisel resim sergisi yer alıyor.



Sergi, 24 Kasım Cuma gününe kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.