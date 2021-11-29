Trabzon'da küçük boyda avlanan 20 ton hamsiye el konuldu

TRABZON (AA) - Trabzon'da belirlenen limitlerin altında avlanan 20 ton hamsiye el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül itibarıyla sona eren yasakların ardından denize açılan balıkçı gemilerinin avcılığa başladığını hatırlattı.

Gülbay, bölgede yoğun avlanan hamsi için avcılık saatinin 09.00 ila 15.00 saatleri olduğunu belirterek, "Avcılığın artmasıyla İl Müdürlüğümüz personeli de 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde denetimlerine hız verdi." ifadesini kullandı.

Özellikle 7191 sayılı Kanun ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrasında idari yaptırımların gücünün artırıldığı vurgulayan Gülbay, şunları kaydetti:

"İdari para cezalarının miktarı artarken daha önce kanunda bulunmayan bazı idari yaptırımlar da eklendi. Son günlerde bölgemizde avcılıkta bulunan gırgır gemilerinin yoğunlaşması sonrasında da denetimler hız kazandı. Yapılan denetimler neticesinde bir nakil vasıtasında 20 ton hamsi balığının mevzuatta yer alan limitlerin altında olması nedeniyle ürüne el konularak idari para cezası işlemi uygulanmıştır. "

Gülbay, denetimlerin mesai saati gözetilmeksizin devam ettiğini belirterek, "Bu yılın eylül ile kasım ayları arasında yapılan denetimlerde 45 ton hamsi, 2 bin 145 kilogram istavrit, 12 kilogram barbun ve bir fanyalı ağa el konuldu, 16 kişiye de toplamda 71 bin 451 lira idari para cezası uygulandı." ifadelerine yer verdi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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