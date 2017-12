Trabzon'da Kriz Masası Oluşturuldu

Trabzon Ortahisar Belediyesi bünyesinde olumsuz hava koşullarında vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kriz masası kurulduğu bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde yönetmek ve olası olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 400 personelin görev yapacağı belirtildi.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Meteoroloji Müdürlüğü'nün Trabzon ile ilgili kar yağışı verilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Olası kar yağışı durumunda ortaya çıkabilecek her türlü şartla mücadele için gerekli talimatları verdik. Karla mücadele çalışmalarımızda kolaylık sağlaması için Ortahisar'ı yedi ayrı bölgeye ayırdık ve her bölge için sorumlu personel görevlendirdik." ifadelerine yer verdi.



Genç, karla mücadele kapsamında ekiplerin 24 saat esasına dayalı vardiyalı olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Vatandaşların olası kar yağışı karşısında özellikle de ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bütün tedbirleri aldık. Karla mücadele için 6 greyder, 7 kanal açma aracı, 4 kepçe, 3 tuzlama aracı, 3 tane de kürekli tuzlama aracı, 11 yıkama aracı ile 5 kamyonu karla mücadele için tahsis ettik. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle gerekli koordinasyonu sağlayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Araç ve ekipman sıkıntımız yok. Ekiplerimiz her türlü olasılığa karşı hazırlıklarını tamamladı.Geçen yıldan edindiğimiz tecrübeyle birlikte ekiplerimiz hangi durumlarda neler yapılacak, hangi önlemler alınacak ve olası kriz merkezlerini belirledik."



Ekiplerin karla mücadele konusunda irtibat halinde olarak koordineli bir şekilde çalışacaklarına vurgu yapan Genç, "Vatandaşlarımız her türlü taleplerini ve isteklerini 372 0015- 372 00 00 numaralı telefonu arayarak karla mücadele ekiplerimize kolaylıkla bildirebilecek. Ekiplerimiz 24 saat esasına dayalı bir çalışma sistemiyle günün herhangi bir saatinde kendilerine iletilen talepleri çözüme kavuşturmak için hazır halde bekleyecek. Vatandaşlar, konuyla ilgili talep ve şikayetlerini 777 00 30 numaralı kriz masası hattına iletebilecekler." ifadelerini kullandı.