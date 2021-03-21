Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 23 kişiye 88 bin 482 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 23 kişiye 88 bin 482 lira ceza

21.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:18
Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 23 kişiye 88 bin 482 lira ceza

Trabzon'da kumar oynayan, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye 88 bin 482 lira ceza uygulandı.

Trabzon'da kumar oynayan, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye 88 bin 482 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arsin ve Ortahisar ilçelerinde iki evde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kuralını ihlal eden 23 kişiye 72 bin 450 lira, içlerinden kumar oynayan 12 kişiye de 16 bin 32 lira olmak üzere toplam 88 bin 482 lira ceza verildi.

Olayla ilgili 2 ev sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kumar oynanan bir evde yapılan aramada da tabanca ve tüfek ile bunlara ait 43 fişek ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Kemal Sunal Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 23 kişiye 88 bin 482 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 18:20:37. #1.15#
title