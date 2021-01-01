Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp oyun oynayan 7 kişiye para cezası kesildi
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Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp oyun oynayan 7 kişiye para cezası kesildi

01.01.2021 23:35 | Son Güncelleme: 01.01.2021 23:38
Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp oyun oynayan 7 kişiye para cezası kesildi

Trabzon'un Tonya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp oyun oynayan 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira ceza kesildi.

Trabzon'un Tonya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp oyun oynayan 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerce, ilçenin Karaağaçlı Mahallesi Zere Yaylası'nda kahvehane olarak kullanıldığı tespit edilen bir evde Kovid-19 tedbirlerine uymayarak bir araya gelen kişilerin oyun oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda evde oyun oynadıkları tespit edilen 7 kişiden her birine 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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