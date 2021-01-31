Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye idari para cezası uygulandı

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye 29 bin 250 lira ceza kesildi.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye 29 bin 250 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde 66 unsur ve 205 personelin katılımıyla "aranan şahısların yakalanması ve göçmen kaçakçılığı uygulaması" konulu çalışma kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 1452 kişi ve 527 aracın kontrol edildiği aktarılan açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı, 2 zanlının ise adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye 29 bin 250 lira idari para cezası uygulandığı kaydedilerek, çeşitli eksikleri nedeniyle 11 araç sürücüsüne 24 bin 81 lira idari para cezası kesildiği ve 5 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk