Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathanede oyun oynayan kişilere para cezası
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Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathanede oyun oynayan kişilere para cezası

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathanede oyun oynayan 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathanede oyun oynayan kişilere para cezası
31.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:55

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathanede oyun oynayan 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.

Ekipler, Çarşı Mahallesi'nde faaliyetini sürdüren bir kıraathanede oyun oynayan 7 kişiye, toplam 22 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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