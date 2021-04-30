Trabzon'da Kovid-19 tedavisinin ardından soluk borusu darlığı yaşayan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu
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Trabzon'da Kovid-19 tedavisinin ardından soluk borusu darlığı yaşayan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

Trabzon'da Kovid-19 tedavisinin ardından soluk borusu darlığı yaşayan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da, Kovid-19 tedavisinin ardından nefes borusu darlığı yaşayan 52 yaşındaki kadın başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Trabzon'da, Kovid-19 tedavisinin ardından nefes borusu darlığı yaşayan 52 yaşındaki kadın başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde bir ay önce Kovid-19 tedavisi gördükten sonra taburcu edilen 52 yaşındaki kadın hasta, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniğinde yapılan tetkikler sonucunda hastanın soluk borusunda 4,5 santimetrelik bir daralma tespit edildi.

Soluk borusunun hava yolunun açılması için önce rijit bronkoskopi yöntemi uygulanarak hastanın soluk borusundaki darlık genişletildi. Hastanın solunumu geçici olarak rahatlatıldıktan sonra daralan bölge detaylı olarak teşhis edilerek iki hafta sonra ameliyatı planlandı.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş liderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, hastanın soluk borusundaki daralmış kısım kesilip çıkarıldıktan sonra sağlıklı uçlar birbirine dikildi.

Ameliyattan 5 gün sonra sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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