Trabzon'da Kovid-19 tedavisinin ardından oksijen tüpüne bağımlı yaşayan hasta, sağlığına kavuştu
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Trabzon'da Kovid-19 tedavisinin ardından oksijen tüpüne bağımlı yaşayan hasta, sağlığına kavuştu

Trabzon'da Kovid-19 tedavisinin ardından oksijen tüpüne bağımlı yaşayan hasta, sağlığına kavuştu
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon'da, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan ancak hayatını oksijen tüpüne bağımlı sürdüren hastanın, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Trabzon'da, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan ancak hayatını oksijen tüpüne bağımlı sürdüren hastanın, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan 57 yaşındaki Hatice Dinç, bir süre önce yakalandığı Kovid-19'u zorlu tedavi sürecinin ardından atlatmasından sonra oksijen desteğiyle yaşamını sürdürmeye başladı.

Eski sağlığına kavuşabilmek için KTÜ Farabi Hastanesine başvuran Dinç, akciğerlerdeki hava kesecikleri olan alveol duvarlarının kalınlaşıp sertleşmesi (pulmoner fibrozis) teşhisi konularak Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Dr. Öğretim Üyesi Hanife Baykal Şahin yönetimindeki ekip tarafından kol ergometre ve bisiklet ergometre tedavisi ile aerobik egzersiz programı uygulanan Dinç, bu sürecin ardından oksijen bağımlılığından kurtuldu.

Farabi Hastanesine tekerlekli sandalye ve oksijen tüpü takviyesiyle gelen Dinç, tedavisinin ardından destek almadan rahatlıkla evine gidebildi.

Her hastaya özel olarak planlanıp uygulanan söz konusu tedavi, solunum egzersizleri ile ev egzersizi gibi ilave pek çok aşamayı da içeriyor.

KTÜ Farabi Hastanesi bünyesine yakın zamanda kazandırılan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Merkezi hem bölge illerinden hem de yurt dışından gelen pek çok hastayı sağlığına kavuşturmaya devam ediyor.

Trabzon'da Kovid-19 tedavisinin ardından oksijen tüpüne bağımlı yaşayan hasta, sağlığına kavuştu
Trabzon'da Kovid-19 tedavisinin ardından oksijen tüpüne bağımlı yaşayan hasta, sağlığına kavuştu
Trabzon'da Kovid-19 tedavisinin ardından oksijen tüpüne bağımlı yaşayan hasta, sağlığına kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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