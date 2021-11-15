Trabzon'da Kovid-19 tedavisi gören öğretmen hayatını kaybetti

TRABZON (AA) - Trabzon'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 5 aylık hamile kadın yaşamını yitirdi.

Yaklaşık bir ay önce yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan 35 yaşındaki bir çocuk annesi Neslihan Mermertaş Karaağaç, durumu ağırlaşınca Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım servisine yatırılan 5 aylık hamile Karaağaç'ın entübe edilmesi üzerine bebeği, 2 hafta önce sezaryenle alındı. Kuvöze konularak tedavisine başlanan bebek, hayata tutunamadı.

Anne Karaağaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Ali Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesinde İngilizce öğretmeni olan Karaağaç'ın cenazesi, Akçaabat ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karaağaç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu da katıldı.

Öte yandan, okulun internet sitesinde, Neslihan Mermertaş Karaağaç için başsağlığı mesajı yayımlandı.