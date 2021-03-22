Trabzon'da Kovid-19 nedeniyle 836 yerde karantina uygulaması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzon'da Kovid-19 nedeniyle 836 yerde karantina uygulaması başlatıldı

22.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:48
Trabzon'da Kovid-19 nedeniyle 836 yerde karantina uygulaması başlatıldı

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplam 836 yerde karantina uygulanmaya başlandı.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplam 836 yerde karantina uygulanmaya başlandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, ilimiz genelinde 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle/cadde olmak üzere toplam 836 yerde karantina uygulanmaktadır." ifadesine yer verdi.

Ustaoğlu, hedef mavi kategori etiketiyle paylaşımda bulunarak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Merve Dizdar Rasim Öztekin Birkan Sokullu
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Ersun Yanal Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da Kovid-19 nedeniyle 836 yerde karantina uygulaması başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 19:49:55. #1.15#
title