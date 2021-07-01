Trabzon'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı
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Trabzon'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı

Trabzon'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Sağlık

Trabzon'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasına başlandı.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasına başlandı.

Ortahisar ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde, randevularını alarak gelen vatandaşlar ve sağlık personeli aşılarını oluyor. Aşı odalarının önünde zaman zaman yoğunluk oluştuğu gözlendi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, üçüncü doz aşı hakkının tanınmasından dolayı teşekkür etti.

Tüm dünyada olduğu gibi Trabzon'da da aşılama faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Usta, "Özellikle şehrimizde 550 binin üzerinde yapılan aşı dozu var, 200 bine yaklaşan kişilerin tam olarak aşılarını tamamlamış durumdayız. Mütemadiyen 400'e yakın noktada aşı olayını başlattık. Türkiye'de tek olan diş hastanesi aşılama birimi olarak burada da aşı yapıyoruz." dedi.

Usta, toplum bağışıklığının oluşabilesi için vatandaşların bir an evvel aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnsanlar aşı zorunluluğu olmadığı için istemeyebilirler ama topluma saygı açısından aşı olmamız gerekiyor. Hepimizin sağlığı açısından aşı önemli bir husus. Sağlık personeline ve 50 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza 3. doz aşısı bugün itibarıyla tanımlandı. Sağlık personelimiz de aşılarını yaptırmaya başladı. Hepsine teşekkür ediyorum."

Trabzon'da vatandaşların yoğun oldukları bölgelerde aşılama faaliyetlerini başlatacaklarını ifade eden Usta, Ortahisar Belediyesi, otobüs terminali, havaalanı ve alışveriş merkezinde de aşı olmak isteyen vatandaşlara hizmet vereceklerini söyledi.

Trabzon'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı
Trabzon'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı
Trabzon'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı
Trabzon'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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