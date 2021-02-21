Trabzon'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Trabzon'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

21.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:00
Trabzon'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Merkez ilçe Ortahisar başta olmak üzere tüm ilçelerde, Kaymakamların da katılımıyla denetimler yapıldığı ifade edilen açıklamada, polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında sokağa çıkma kısıtlaması ihlallerine yönelik denetimlerde bulunulduğu kaydedildi.

Trafiğe çıkan sürücülerin izin belgesi kontrol edildiği denetimlerde, açık olan iş yerleri de denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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