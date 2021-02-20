Trabzon'da Kovid-19 denetimleri

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile Atatürk Alanı, Boztepe, Çukurçayır, Yeni Cuma ve Erdoğdu mahallelerinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Ustaoğlu, iş yeri sahiplerini ve vatandaşları, maske ve sosyal mesafe başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik