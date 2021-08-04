Trabzon'da Kovid-19 aşısı olmak istemeyen vatandaşı İl Sağlık Müdürü ikna etti
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Trabzon'da Kovid-19 aşısı olmak istemeyen vatandaşı İl Sağlık Müdürü ikna etti

Trabzon'da Kovid-19 aşısı olmak istemeyen vatandaşı İl Sağlık Müdürü ikna etti
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Sağlık

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmaktan kaçınan Abdulkadir Yürük, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta tarafından aşı olmaya ikna edildi.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmaktan kaçınan Abdulkadir Yürük, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta tarafından aşı olmaya ikna edildi.

Trabzon'da yaşayan Yürük, çeşitli rahatsızlıklarından dolayı yaşadığı kaygı nedeniyle aşı yaptırmadı.

Yürük, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta'ya sosyal medya üzerinden attığı mesajda, "İnşallah cesaret edip insanların da vebalini almam. Lakin elimde değil aklıma bile geldiğinde kalbim yerinden çıkıyor. Kronik astım ve anksiyete hastasıyım. İnşallah kimsenin vebalini almam." sözleriyle durumunu anlattı.

İl Sağlık Müdürü Usta da Yürük'ü telefonla arayarak ikna etti.

Aşının bireysel olmadığını dile getiren Usta, özellikle pandemi dönemlerinde toplumsal yarar, toplumsal bağışıklık için aşının önemine vurgu yaparak, "Aslında kendimiz için aşı yaptırmıyoruz toplum için yapılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürük'ün aşısını kendisinin yapmak istediğini belirten Usta, "Aşıyla alakalı siz buyurun gelin. Ben geleyim oraya, aşınızı ben yaptırayım olur mu? Vatandaşlar da sizi görsün daha çok kişi ikna olsun. Şimdi aşınızı yapalım, bir ay sonra ikinciyi yaparız. Aşılanma kervanına siz de katılmış olun." diye konuştu.

Telefon konuşmasının ardından Fatih Devlet Hastanesine giden Usta, ikna olan Yürük'ün aşısı yapılırken yanında durarak destek oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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