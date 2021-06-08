Trabzon'da kovaladığı kadını okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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Trabzon'da kovaladığı kadını okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Trabzon'da kovaladığı kadını okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da, kovaladığı kadını okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Trabzon'da, kovaladığı kadını okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde dün, kovaladığı Medine S'yi (43), yakaladığı okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren B.T, Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından zanlı, çıkarıldığı Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan B.T'nin, Medine S'yi daha önce rahatsız ettiği için hakkında çıkarılan uzaklaştırma kararının mayıs ayında sona erdiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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