Trabzon'da koronavirüs tedbirleri Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Tedbirlere uyulup uyulmadığını denetlemek üzere Atatürk Alanı'na gelen Ustaoğlu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile çevresinde de incemelerde bulundu.

Ustaoğlu, sosyal mesafe kuralı başta olmak üzere alınan diğer tedbirlere riayet eden vatandaşlara teşekkür etti.

Akçaabat ilçesinde İnönü Caddesi trafiğe kapatıldı

Trabzon Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Akçaabat ilçesinde alınan tedbirler kapsamında İnönü Caddesi'nin trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Paylaşımda, "Akçaabat ilçemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda ilçe merkezindeki caddeler, yaya ve araç trafiğine kısıtlanmıştır. Lütfen alınan kararlara uyalım." ifadesi yer aldı.

Eski belediye binası ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önüne barikatlar konularak İnönü Caddesi'nin 08.00-19.00 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA