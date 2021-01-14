Trabzon'da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzon'da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı

14.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:01
Trabzon'da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı

TRABZON'da sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

TRABZON'da sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Kentte ilk etapta yaklaşık 9 bin 500 sağlık çalışanı aşılanacak.

Çin'den gelen ve Türkiye'de kullanımına onay verilen CoronaVac aşısı, ülke genelinde uygulanmaya başlandı. Trabzon'da ilk aşıyı, Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nde İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta oldu.Aşı olduktan sonra açıklama yapan Dr. Hakan Usta, Trabzon'a ilk parti olarak 10 bin doz CoronaVac aşısı geldiğini söyledi. Usta, "Aşıları gerekli soğuk zincir koşullarında saklamaya aldık. Hastanelere ve aşı yapılacak yerlere transferleri dün geceye kadar yaptık. Tesislerimize aşı bittikçe gün içerisinde takviye yapacağız. Öncelikle sağlık çalışanlarımızın büyük çoğunluğunu 1-2 gün içerisinde aşılamış olacağız. 9 bin 500 sağlık çalışanımız var. Özel hastaneler ve eczaneleri da dahil edersek 14 bin civarında çalışan var. Aşının takviyesinde herhangi bir sorun yok. Sayılara ve yapılma oranlarına göre aşı taleplerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.


Trabzon'da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı
Trabzon'da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı
Trabzon'da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı
Trabzon'da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı
Trabzon'da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı
Trabzon'da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil İsmail Kartal Emre Taşdemir Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kongre Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı - Haberler Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 11:15:28. #1.14#
title