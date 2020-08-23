Trabzon'da Korona virüs'ten ötürü takipte bulunan bir kadın araçta yakalandı Trabzon'da emniyet ekiplerince durdurulan bir araçta, Korona virüs temaslı olması sebebiyle evde bulunması gereken bir kadın tespit edildi.

Trabzon'da emniyet ekiplerince durdurulan bir araçta, Korona virüs temaslı olması sebebiyle evde bulunması gereken bir kadın tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Z.H.A. (40) adlı bir kadının içinde bulunduğu araç, emniyet ekiplerince Trabzon'un Arsin ilçesinde durduruldu. Yapılan GBT sorgulamasında Z.H.A'nın Korona virüslü bir hastaya temasından ötürü evde karantina altında olması gerekirken seyahat ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Z.H.A. hakkında Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma suçundan adli soruşturma başlatıldı. Z.H.A. evine gönderilerek izole altına alındı. - TRABZON

Kaynak: İHA