Trabzon'da "Korona Danışma Hattı" oluşturuldu
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Sağlık Bakanlığı, Trabzon, Güncel

Trabzon'da "Korona Danışma Hattı" oluşturuldu

Trabzon'da Korona Danışma Hattı oluşturulduğu bildirildi.

19.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:32
Trabzon'da

Trabzon'da Korona Danışma Hattı oluşturulduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların Sağlık Bakanlığı Korona Danışma Hattı Alo 184'ü arayabilecekleri belirtildi.

Yoğun başvuru nedeniyle Alo 184 hattında meşguliyet olabileceği vurgulanan açıklamada, "Vatandaşımıza hizmeti aksatmadan verebilmek adına Trabzon Sağlık Müdürlüğü olarak 0462 230 55 88 numaralı Trabzon Korona Danışma Hattı oluşturulmuştur. Bilgi almak isteyen vatandaşlarımız bu numaradan da hizmet alabileceklerdir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

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