Trabzon'da apartmanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da apartmanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Nuri Sungur - Haberler | Yerel

- Trabzon'da korkutan yangın Arsin ilçesinde 6 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu Trabzon'un Arsin ilçesi Yalı mahallesinde 6 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

TRABZON (İHA) - - Trabzon'da korkutan yangın

Arsin ilçesinde 6 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu

TRABZON - Trabzon'un Arsin ilçesi Yalı mahallesinde 6 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yalı mahallesinde bugün sabah saatlerinde 6 katlı bir apartmanın 5. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında dairenin tüm pencerelerinden siyah dumanlar çıkarken, dumanlar bir süre sonra yerini alevlere bıraktı. Yangına Arsin ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı müdahale ederken, soğutma çalışmalarının sürdüğü ve yangında ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Trabzon'da apartmanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Trabzon'da apartmanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Trabzon'da apartmanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Trabzon'da apartmanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Trabzon'da apartmanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Trabzon'da apartmanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Nuri Sungur - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title