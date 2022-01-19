Son dakika haber... Trabzon'da korkutan çatı yangını

Son dakika habere göre Trabzon'da korkutan çatı yangını 10 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 10 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da korkutan çatı yangını

10 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 10 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Beşirli mahallesi Çınarüstü Sitesinde bulunan 10 katlı bir apartmanın çatı katında saat 19.30 sıralarında çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, Trabzon'un bir çok noktasından görülen yangın korku paniğe neden oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale ederken, yangın uzun uğraşlar sonrası güçlükle kontrol altına alındı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.