Trabzon'da köprüden atlayarak intihar eden genç kızın kimliği belirlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da köprüden atlayarak intihar eden genç kızın kimliği belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trabzon'da köprüden atlayarak intihar eden genç kızın kimliği belirlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinden aşağıya atlayarak intihar eden genç kızın kimliği belirlendi.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinden aşağıya atlayarak intihar eden genç kızın kimliği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Atapark mevkiinde dün akşam saat 20.45 sıralarında genç bir kız Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde yürürken birden kendisini yaklaşık 50 metreden boşluğa bırakarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kızın 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K. olduğu belirlenirken, neden intihar ettiği araştırılıyor. - TRABZON

Cinnet getiren eşinin evi yakıp, canına kıydığını söylemişti! İntihar değil, cinayet çıktı

Cinnet getiren eşinin evi yakıp, canına kıydığını söylemişti! İntihar değil, cinayet çıktı

 Eşini ve çocuğunu dövüp evi ateşe verdi! Cinnet getiren adam, silahla intihar etti

Eşini ve çocuğunu dövüp evi ateşe verdi! Cinnet getiren adam, silahla intihar etti

 Cinnet getirip evini yakan şahıs, silahla intihar etti

Cinnet getirip evini yakan şahıs, silahla intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title