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Trabzon’da Konsept İnovasyon Ağı Projesi Eğitimleri başlıyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) Konsept İnovasyon Ağı Projesi kapsamında Girişimcilik, Fikri Mülkiyet Haklarına Giriş, Proje Döngüsü Yönetimi, Yenilikçilik ve Tasarım Eğitimi programları düzenlenecek.

12.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:39
Trabzon’da Konsept İnovasyon Ağı Projesi Eğitimleri başlıyor

'nda (TTSO) Konsept İnovasyon Ağı Projesi kapsamında Girişimcilik, Fikri Mülkiyet Haklarına Giriş, Proje Döngüsü Yönetimi, Yenilikçilik ve Tasarım Eğitimi programları düzenlenecek.

Kaynak: Dunya.com

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