Trabzon'da Kobi'lere Sağlanan Destekler Anlatıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen "Avrupa Birliği Yolunda KOBİ'ler" isimli panelin açılışında konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sanayide ve ticarette bölgenin çekim merkezi ve lokomotifi olan Trabzon'da daha fazla projeye AB desteği alınması gerektiğini vurguladı.

ABİGEM ve Avrasya Üniversitesi'nin de destekleriyle düzenlenen panelin açılışına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, TTSO Başkan Yardımcısı Mustafa Zihni Serdar, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kuyumcu, AB Türkiye Delegasyonu AB Bilgi Merkezleri Yöneticisi Selda Düzenli, bölgedeki ticaret ve sanayi odaları genel sekreterleri ile işadamları, öğretim üyeleri, kamu yöneticileri ve diğer ilgililer katıldı.

TTSO Başkan Yardımcısı Mustafa Zihni Serdar, TOBB'un tüm alt kademeleriyle birlikte AB'ye katılım sürecini destekleyen bir kurum olduğunu vurgulayarak, "1997 yılında AB Türkiye Delegasyonuyla birlikte odamız bünyesinde AB Bilgi Merkezi'ni kurduk. KOBİ'ler bir ülkenin ekonomisinde önemli yer tutan kuruluşlardır. Ekonomiye, üretime ve istihdama katkılarıyla desteklenmesi gereken birimlerdir. KOBİ'lerin rekabet edebilir ve katma değerli ürünler ortaya koyması açısından günümüz teknolojisiyle entegre olması gerekmektedir. KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü geliştirmek için güncel teknolojiyi kullanmaları noktasında her türlü destek verilmelidir. Özellikle devletimizin KOBİ ve bireysel girişimcilere verdiği destekler en üst seviyededir. İlgili kurumların KOBİ'lerin rekabet gücünü artırma adına birlikte çalışma yapma zorunluluğu vardır. Rekabette markalaşma ve patent önem arz etmektedir" dedi.

"Trabzon Sanayi ve Ticarette bölgenin çekim merkezi"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un bölgedeki sanayi ve ticaret alanında bir çekim merkezi olduğunu vurgulayarak, "İlimizin yükselen değeri olarak gördüğümüz başta turizm potansiyeli olmak üzere sanayisinde KOBİ'lerin çok önemli bir yeri var. İlimizde önümüzdeki dönemde KOBİ'ler açısından çok ciddi fırsatların olacağına inanıyorum. Devletimizin 2018 yılı içinde KOBİ'lere ilimizde KOSGEB kanalıyla 20 milyon liranın üzerinde desteği oldu. Bunun yüzde 90'ına yakını da hibe olarak verilen destekler. Bu ciddi rakamdır. Bölge açısından gelişmemizin, sanayimizin lokomotifi olarak gördüğümüz KOBİ'ler çok önem arz ediyor. Bu ilin pozisyonu, coğrafi koşulları itibarıyla büyük ve ağır sanayiye çok müsait değil. Ama özellikle ara kademe dediğimiz, küçük ve orta ölçekli, 10 kişilik istihdamdan 500 kişilik istihdama kadar faaliyet gösterecek işletmeler bizim için çok daha anlam ifade diyor. Bunların ayakta kalabilmesi, ilimizin istihdamına, ekonomisine, gelişmesine katkı sağlaması için özellikle geçirdiğimiz ekonomik süreç içinde KOBİ'lerin desteklenmesi çok önem arz ediyor. Güzel projelerimize son yıllarda karşılık bulabildik ama özellikle sanayide, ticarette bölgenin lokomotifi, önderi ve çekim merkezi olan ilimizdeki KOBİ'lere çok daha fazla AB proje desteği almamız lazım" diye konuştu.

Kurumların KOBİ'lere destekleri anlatıldı

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu'nun yönettiği panelde Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yüksel Kılıç, DOKA Program Yönetim Birimi Başkanı Kemal Akpınar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Destek Ekibi Analisti Bilge Sezer Kayaoğlu ve DKİB Devlet Yatırımları Şube Müdürü Arzu Erol, katılımcılara kurumlarının KOBİ'lere sağladığı desteklerle ilgili bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Panelin ardından katılımcılara günün anısına plaket takdim edildi. - TRABZON

Kaynak: İHA