Trabzon'da kısıtlamaya uymayan 257 kişiye idari para cezası
22.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:05
Korona virüs (Covid-19) risk haritasında kırmızı renkle "çok yüksek risk" kategorisindeki yer alan Trabzon'da denetimler aralıksız sürüyor.
Korona virüs (Covid-19) risk haritasında kırmızı renkle "çok yüksek risk" kategorisindeki yer alan Trabzon'da denetimler aralıksız sürüyor.
Son 1 haftada yapılan denetimlerde 257 kişi idari para cezası uygulandı. Trabzon'da 15-22 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 257 kişiye, toplam 541 bin 163 TL. idari para cezası uygulandı. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı