Trabzon'da kısıtlamaya uymayan 257 kişiye idari para cezası
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Trabzon'da kısıtlamaya uymayan 257 kişiye idari para cezası

22.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:05
Trabzon'da kısıtlamaya uymayan 257 kişiye idari para cezası

Korona virüs (Covid-19) risk haritasında kırmızı renkle "çok yüksek risk" kategorisindeki yer alan Trabzon'da denetimler aralıksız sürüyor.

Korona virüs (Covid-19) risk haritasında kırmızı renkle "çok yüksek risk" kategorisindeki yer alan Trabzon'da denetimler aralıksız sürüyor.

Son 1 haftada yapılan denetimlerde 257 kişi idari para cezası uygulandı. Trabzon'da 15-22 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 257 kişiye, toplam 541 bin 163 TL. idari para cezası uygulandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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