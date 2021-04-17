TRABZON'DA, 'KISITLAMADA MARKET POŞETLİ GEZİNTİ' TEPKİSİ
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TRABZON'DA, 'KISITLAMADA MARKET POŞETLİ GEZİNTİ' TEPKİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasında bazı kişilerin ellerine aldıkları market poşetleri ile gezinti yaptıklarını iddia ederek tepki gösterdi.

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TRABZON'da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasında bazı kişilerin ellerine aldıkları market poşetleri ile gezinti yaptıklarını iddia ederek tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli' iller arasında bulunan Trabzon'da hafta sonu kısıtlama tedbiri uygulanıyor. Kısıtlamada köy ve mahallelere çıkılmasının önüne geçilmesi için kent merkezi ve ilçe giriş çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. Durdurulan araçlarda sürücülerin seyahat izin belgesi ve kısıtlamadan muaf olduklarını gösteren belgeler ile görev yerleri sorgulandı. Mahallelerde ise vatandaşların market alışverişleri için sokaklarda olduğu görüldü. Vatandaşlar, kurallara uymayanların ellerine aldıkları market poşetleri ile gezinti yaptıklarını öne sürdü.

Hayri Biberoğlu, 'İnsanlar market bahanesi ile birlikte kendilerini o baskıdan kurtarmış sanıyor olabilirler. Hafta içi de halledilir aslında market alışverişi ama insanlar sırf dışarıya çıkabilmek için hafta sonu zaruri olmayan ihtiyaçları içinde dışarı çıkıyor, markete gidiyor' diye konuştu?

'KALABALIK OLABİLİYOR SOKAKLAR'

Herkesin kurallara uyması gerektiğini söyleyen Gönül Selimoğlu da, 'Polis bazen mahalle aralarında 'evinize gidin' anonsu yapıyor. Kalabalık olabiliyor sokaklar bazen. Ben şimdi alışveriş yapmak ve ihtiyaçlarımı karşılayabilmek için dışarıya çıktım. İhtiyacımı gördüm ve evime geri dönüyorum. Yarın dışarıya çıkmayacağım" dedi.

MARKET İÇİN DIŞARI ÇIKILIYOR

Yahya Köse ise, 'Marketler açık. Birçok kişi 'markete gideceğim' diye dışarıya çıkıyor. Sokaklar kalabalık. Trafik kalabalık. Sokaklar araba dolu. Sanki hafta sonu sadece virüs yayılıyor. İnsanların tedbir alması ve dikkatli olması lazım. Bu şekilde kısıtlamalarla bu hastalığı bitirmek mümkün değil' şeklinde konuştu.

TRABZON'DA, 'KISITLAMADA MARKET POŞETLİ GEZİNTİ' TEPKİSİ
TRABZON'DA, 'KISITLAMADA MARKET POŞETLİ GEZİNTİ' TEPKİSİ
TRABZON'DA, 'KISITLAMADA MARKET POŞETLİ GEZİNTİ' TEPKİSİ
TRABZON'DA, 'KISITLAMADA MARKET POŞETLİ GEZİNTİ' TEPKİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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