Trabzon'da kesinleşmiş hapis ve para cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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Trabzon'da kesinleşmiş hapis ve para cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA, Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da kesinleşmiş hapis ve para cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Trabzon'da kesinleşmiş hapis ve para cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'da kesinleşmiş hapis ve para cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 25 bin lira para cezası ile aranan Ü.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ü.Y, cezaevine teslim edildi.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Para Cezası, Uyuşturucu, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Haber

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