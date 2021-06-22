Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Giresun Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen M.T. ile aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin Trabzon'da saklandığını belirledi.

Ekiplerce yakalanan iki hükümlünün meslekten ihraç edilen öğretmen oldukları, ByLock kullandıkları ve örgüte maddi destek sağladıkları belirtildi.

Hükümlüler adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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