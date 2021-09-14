Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Trabzon'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç. ile binada muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M. gözaltına alındı.

M.Ç. ve A.M, ceza infaz kurumuna teslim edildi.