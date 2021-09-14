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Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Trabzon'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Trabzon'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç. ile binada muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M. gözaltına alındı.

M.Ç. ve A.M, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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