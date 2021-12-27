Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da 10 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da 10 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.Ş'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan B.Ş, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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