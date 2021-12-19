Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da 13 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "müessir fiil" suçundan 13 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.K'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan S.K, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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