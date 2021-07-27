Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 4 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 4 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aranan A.Y'nin yakalandığı belirtildi.

Hakaret-basit yaralama suçlarından toplam 4 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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