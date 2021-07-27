Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 4 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 4 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aranan A.Y'nin yakalandığı belirtildi.
Hakaret-basit yaralama suçlarından toplam 4 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk