Trabzon'da kesinleşmiş 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
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Trabzon'da kesinleşmiş 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Trabzon'da kesinleşmiş 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon'da 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

Trabzon'da 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "kasten yaralama" suçundan hakkında 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekiplerce Yomra ilçesindeki Kaşüstü Mahallesi'nde yakalanan T.T. adli makamlara sevk edildi.

T.T. işlemlerin ardından Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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