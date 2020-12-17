30 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı
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30 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

17.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:23
30 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

TRABZON'da 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kesinleşmiş 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.E.C., polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.

TRABZON'da 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kesinleşmiş 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.E.C., polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E.C.'nin kentte bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından şüphelinin bulunduğu eve baskın yapan ekipler, 2 ayrı suçtan aranan E.E.C'yi kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgusu için emniyete götürülürken, İl Emniyet Müdürlüğü operasyonu sosyal meda hesabından 'saklandığı yerde kıskıvrak' notuyla paylaştı.


30 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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