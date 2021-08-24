Trabzon'da kesinleşmiş 28 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
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Trabzon'da kesinleşmiş 28 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Trabzon'da kesinleşmiş 28 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'da, 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

Trabzon'da, 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "üst soyu kasten öldürme" suçundan hakkında 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan T.K, emniyetteki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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Trabzon'da kesinleşmiş 28 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı - Haberler
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