Trabzon'da kesinleşmiş 28 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Trabzon'da, 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

Trabzon'da, 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "üst soyu kasten öldürme" suçundan hakkında 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan T.K, emniyetteki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı