Trabzon'da kesinleşmiş 26 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
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Trabzon'da kesinleşmiş 26 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Trabzon'da kesinleşmiş 26 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'da, 26 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

Trabzon'da, 26 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek" suçlarından hakkında 26 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan S.K, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan ekipler, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 1 yıl 8'er ay hapis cezası bulunan T.K. ve M.K. ile 1 yıl 1 ay 3 gün cezası bulunan E.T'yi de yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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