Trabzon'da kesinleşmiş 19 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da, 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.
TRABZON (AA) - Trabzon'da, 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.N'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan E.N, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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