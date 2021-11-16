Trabzon'da kesinleşmiş 19 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürme" suçundan 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.N'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan E.N, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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