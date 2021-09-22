Trabzon'da kesinleşmiş 15,5 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "zimmet" suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.U'nun yakalanması için operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan N.U, işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.