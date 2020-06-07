Trabzon'da kenevir ve kurusıkı tabanca ele geçirildi Trabzon'da, 176 kök kenevir ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Trabzon'da, 176 kök kenevir ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vakfıkebir ilçesinde yasa dışı ekim yaptığı bilgisine ulaştıkları 3 şahsın ev ve eklentileri ile bahçelerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi.

Aramada, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 176 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli şahısların adli makamlara sevk edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA