Trabzon'da kenevir ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
Trabzon'da, 176 kök kenevir ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
07.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:29
Trabzon'da, 176 kök kenevir ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vakfıkebir ilçesinde yasa dışı ekim yaptığı bilgisine ulaştıkları 3 şahsın ev ve eklentileri ile bahçelerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi.
Aramada, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 176 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şüpheli şahısların adli makamlara sevk edildiği ifade edildi.
Kaynak: AA