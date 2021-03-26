Trabzon'da kazı sırasında bulunan tarihi eserler tam olarak ortaya çıkarılacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Pazarkapı Mahallesi'ndeki kazı çalışmalarında bulunan tarihi eserleri, tam olarak ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Pazarkapı Mahallesi'ndeki kazı çalışmalarında bulunan tarihi eserleri, tam olarak ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Zorluoğlu, kadınlar pazarının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, pazarı gelecek yıl hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti.

Projenin temel seviyesine ulaşması çalışmalarının yaklaşık bir yıl sürdüğüne işaret eden Zorluoğlu, eskiden denizin ulaştığı bölgede ciddi zemin çalışması yaptıklarını aktardı.

Zorluoğlu, çalışmanın gecikmesindeki en önemli nedenin bölgede bazı tarihi eserlere ulaşılması olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bizi asıl geciktiren Roma döneminden kalma tarihi iskeleyi görüyorsunuz. Bunun gibi bu alanda olabilecek birtakım tarihi eserlerin de herhangi bir zarar görmemesi ve gelecek nesillere ulaşılabilmesi adına çoğu kere Müze Müdürlüğü ile beraber bazen aylarca bekleyerek titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Burada ortaya çıkan tarihi kalıntılar, Büyükşehir Belediyemiz tarafından muhafaza altına alınacak ve bundan sonraki nesillere de aktarılacak. Şimdi artık belli bir seviyeye geldik. Bundan sonra süreç çok daha hızlı gidecek ve inşallah önümüzdeki yıl bu aya varmadan hedefimiz, burada çok modern ama aynı zamanda tarihi özelliğini de koruyan bu hizmeti ortaya koymak ve hizmete açmak olacak."

Kadınlar pazarını destinasyon olarak değerlendirdiklerini dile getiren Zorluoğlu, bölgede yapılacak diğer projeler sayesinde Trabzon'a yeni bir kent meydanı kazandıracaklarını belirtti.

Zorluoğlu, kadınlar pazarının biraz yukarısındaki Tabakhane mevkisinde bir süre önce çok önemli kültürel alan tespit edildiğini de dile getirerek, "Oradaki kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserleri, yeni kazı çalışması gerçekleştirmek suretiyle tam olarak ortaya çıkaracağız. Orayı asla kapatma gibi bir niyetimiz yok. Kültür Bakanlığımızla birlikte orası inşallah Trabzon'da bundan sonra bir açık hava müzesi gibi işlev görecek." dedi.

Yeni projelerle şehri donatmaya gayret ettiklerinin altını çizen Zorluoğlu, "Ben bütün bu çalışmalarda en büyük desteği başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan alıyorum. Sayın bakanlarımızdan alıyorum. Vekillerimizin desteğini de her zaman yanımızda hissediyoruz. Yanımızda olan ve projelerimize emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kadınlar pazarının temeli dualarla atıldı.

Törene, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı