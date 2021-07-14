Kaza yapan tır Karadeniz Sahil Yolu'nda trafiği aksattı
Trabzon'da kaza yapan tırın yolu kapatması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksama yaşandı.
Trabzon'da kaza yapan tırın yolu kapatması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksama yaşandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen Azerbaycan plakalı 99-ZK-652 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Ortahisar ilçesi Çömlekçi Mahallesi'ndeki liman kavşağı yakınlarında refüjdeki ağaca çarptı.
Çarpmanın ardından savrulan araç, bariyerlere çarparak durabildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, tırın dorsesinin kara yolunun Ankara istikametinde yolun büyük bölümünü kapatması nedeniyle yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Polis ekiplerince yaklaşık 3 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu