Trabzon'da kaynak sularının analizi yapıldı

Trabzon'da 18 ilçede 72 noktadaki su kaynağından numune alınarak analiz edildi.

Trabzon'da 18 ilçede 72 noktadaki su kaynağından numune alınarak analiz edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) ekipleri, tüm şehre temiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, arıtma tesisleri, su alma yapıları ve şebeke sularını da sürekli kontrol altında tutuyor. Yapılan analiz çalışmalarıyla kentin kaynak sularının, kaynağında korunması ve kirliliğin önlenmesi amaçlanıyor.

TİSKİ Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 günlük çalışma kapsamında 18 ilçede 72 noktadan numune alındı.

Numunelerin, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında laboratuvarda uygunluk analizleri yapıldı.

Ekipler, aynı zamanda 160 noktada klor kontrolleri yaptı, 14 içme suyu arıtma tesisi ile şebeke suyundan da örnek aldı.

Öte yandan, 18 ilçedeki 276 klor cihazının otomasyon sisteminde kontrolleri sağlandı, arıza tespit edilen ya da dış etkenler nedeniyle çalışamaz hale gelen 34 cihazın tamir ve bakımı gerçekleştirildi.

Yapılan analizlerde tespit edilen sorunlar giderilirken, içme suyu kalitesinde hiçbir olumsuz bulguya rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı