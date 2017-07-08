Trabzon'da Kayıtlı İşsiz Sayısı 34 Bin 205 Kişi

Trabzon'da 2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne kayıtlı işsiz sayısının 34 bin 205 olduğu belirtildi.



Alınan bilgiye göre, bunların 15 bin 202'si erkek, 19.003'ü kadınlardan oluşuyor. İşsizlerin yaş gruplarına göre dağılımında en fazla işsiz nüfusunu 8 bin 67 kişi ile 20-24 yaş grubundakiler oluştururken, bunu 6 bin 514 kişi ile 25-29 yaş grubundakiler takip ediyor.



Öğrenim durumlarına göre işsizlerin dağılımında en fazla işsizlik 14 bin 60 sayısıyla ilköğretim mezunlarına ait. Bunu 10 bin 808 sayısıyla lise ve dengi okul mezunları takip ederken, kayıtlı işsizlerin meslek gruplarına göre dağılımında en fazla işsizliğin yoğun olduğu meslek grubu 12 bin 247 sayısıyla 'Nitelik Gerektirmeyen Meslekler grubu'ndakiler oluşturuyor. Bunu 5 bin 901 sayısıyla Hizmet ve Satış Elemanları meslek grubu takip ediyor. Meslek gruplarına göre en az işsizlik 150 sayısıyla Yönetici meslek grubuna ait.



2017 yılının birinci altı aylık döneminde 243'ü kamu, 12 bin 584'ü özel sektör olmak üzere işverenlerden toplam 12 bin 827 açık iş talebi alınırken, geçen yılın aynı döneminde işverenlerden alınan açık işler 9 bin 640 olurken, geçen yılın aynı dönemine göre alınan açık işlerde yüzde 33 oranında artış oldu. 2017 yılı birinci altı aylık dönemde 3 bin 699'u özel sektör, 4'ü kamu, 4 bin 138'i Toplum Yararına Programlar olmak üzere toplam 7 bin 841 kişiye istihdam sağlanırken, özel sektörde işe yerleşenlerin yüzde 28'ini kadınlar oluşturdu. Aynı dönemde 32 engelli işe yerleştirildi.



2017 yılı birinci altı aylık dönemde 5 bin 871 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanmak için İl Müdürlüğü'ne başvuru yaparken, başvuranların 3 bin 712'si işsizlik ödeneğine hak kazandı. Bu dönem içinde 14 milyon 181 bin 518,31 TL'lik işsizlik ödeneği ödemesi yapılırken, 2016 yılının birinci altı aylık dönemine göre karşılaştırma yapıldığında işsizlik ödeneği başvuran sayısında yüzde 5.5; işsizlik ödeneği hakeden sayısında da yüzde 4 oranında azalış gösterdi.



Öte yandan İş ve Meslek Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında 2017 yılı birinci altı aylık dönemde İŞKUR tarafından 36 bin 248 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verilirken, danışmanlık hizmeti verilen iş arayanların 2 bin 590 kişisi mesleki eğitim kurslarına yönlendirildi. - TRABZON