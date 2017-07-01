Trabzon'da Kayıp Aranıyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde kaybolan 43 yaşındaki M.D'yi, arama çalışmaları başlatıldı.



AFAD İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çaykara ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde kaybolan 43 yaşındaki M.D'nin bulunması için arama başlatıldığı bildirildi.



AFAD ve Jandarma ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışmalarına çevredeki vatandaşların da destek olduğu belirtildi.



Kayıp kişiyi arazide arama çalışmaları sürüyor.