Trabzon'da kaybolmaya yüz tutan meyvelerin genetiği aşılama çalışmasıyla gelecek nesillere aktarılacak
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Trabzon'da kaybolmaya yüz tutan meyvelerin genetiği aşılama çalışmasıyla gelecek nesillere aktarılacak

12.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:35
Trabzon'da kaybolmaya yüz tutan meyvelerin genetiği aşılama çalışmasıyla gelecek nesillere aktarılacak

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğünce Gelir Getirici Türlerle Ağaçlandırma çalışmalarında kullanmak ve köylülere dağıtmak üzere yörede doğal olarak yetişen meyve türlerinde aşılama çalışması başlatıldı.

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğünce Gelir Getirici Türlerle Ağaçlandırma çalışmalarında kullanmak ve köylülere dağıtmak üzere yörede doğal olarak yetişen meyve türlerinde aşılama çalışması başlatıldı.

Orman İşletme Müdür Yardımcısı Sıddık Aydın, AA muhabirine, Orman Genel Müdürlüğünün son yıllarda kırsalda yaşayan vatandaşların, gelir seviyelerini arttırmak için ağaçlandırma sahalarında gelir getirici türler kullanarak, meyve bahçeleri kurulmasına önem verdiğini söyledi.

Aydın, bu çalışmalarla birlikte yöre halkının talep ettiği doğal meyve türlerinde aşılama yapılarak kaliteli, bol verimli ve hastalıklara karşı dayanıklı meyve fidanları üretmeyi planladıklarını belirtti.

Yörede doğal olarak yetişen elma, armut ve kiraz gibi meyve türlerinin genetik özelliklerinin kaybolmadan nesilden nesile aktarılması için aşılama yöntemlerinin önemli olduğuna vurgu yapan Aydın, şunları kaydetti:

"Çalışmalarına ilk aşamada çeşitli meyve türlerinde aşılama yapmak için kolları sıvayan Orman İşletme Müdürlüğümüm, ikinci aşamada köylülere aşılama yöntemleriyle ilgili eğitimler verecek. Aşılama çalışması kapsamında yıllardır yörede sevilerek tüketilen genetiği değişmemiş, meyve verimi ve kalitesi yüksek meyvelerin türlerinin aşılama yöntemi ile 3 bin adet fidanı aşılayacak aşı kalemi alındı. Böylelikle yüzlerce yıldır Trabzon yöresinde yetiştirilmiş hastalık, mantar, böcek, virüs ve don zararlarına karşı dayanıklılık oluşturmuş meyve türleri yaşlanıp yok olmadan genetik kodları ile gelecek nesillere aktarılacaktır. Aşılama yöntemi ile elde edilecek fidanlar hem Gelir Getirici Türlerle yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak hem de köylüye dağıtılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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