Trabzon'da kaybedilen ziynet eşyaları polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, kaybedilen ziynet eşyaları polis ekiplerince bulunarak sahibine verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir vatandaşın, poşet içerisindeki 30 adet, 14 ayar altın yüzüğü caddede dolaşırken düşürdüğünü belirterek, bulunması için yardım istediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güven Timi personelince yapılan KGYS, iş yeri kameraları ve sokak çalışmaları sonucunda, yüzük poşetini yolda bulan şahıs tespit edilerek kendisine ulaşılmış, kaybolan yüzükler alınarak sahibine teslim edilmiştir. Trabzon halkının huzur ve sükununu, 'güvenli çevre ve huzurlu toplum' için suç ve suçlulara karşı yürütmekte olduğumuz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir."