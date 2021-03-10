Trabzon'da karnında şişlik şikayetiyle hastaneye giden kişiden 21 kilogram tümör çıkarıldı
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Trabzon'da karnında şişlik şikayetiyle hastaneye giden kişiden 21 kilogram tümör çıkarıldı

10.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:52
Trabzon'da karnında şişlik şikayetiyle hastaneye giden kişiden 21 kilogram tümör çıkarıldı

Trabzon'da karnında şişlik şikayetiyle hastaneye giden kişiden, yapılan operasyonla 21 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı.

Trabzon'da karnında şişlik şikayetiyle hastaneye giden kişiden, yapılan operasyonla 21 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir yaşadığı rahatsızlıktan dolayı Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 52 yaşındaki erkek hastaya, bazı tetkikler yapıldı.

Hastanın sağ karın bölgesini tamamen dolduran ve ana damarları içerisine alan dev bir tümör olduğunu tespit eden doktorlar, ameliyata karar verdi. Genel cerrahi uzmanlarının da yer aldığı 9 kişilik ekibin gerçekleştirdiği operasyon sonucu, 21 kilogram ağırlığındaki tümör hastanın karnından alındı.

Sağlık durumu iyi olan hastanın servisteki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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