Trabzon'da karla mücadele - Haberler
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Trabzon'da karla mücadele

Trabzon'da karla mücadele
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, dün gece etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, dün gece etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kar yağışı öncesi 50 araç ve 100 personelle hazır kıta bekleyen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Özellikle hastane yolları ve ana arterlerde sabaha kadar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Yüksek yerlerde ulaşıma kapalı olan 20 mahalle yolunun bugün akşam saatlerine kadar açılacağı belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışmaları ile ilgili yapılan açıklamada, "Kar yağışına karşı teyakkuz halinde olan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz sabah saatlerine kadar yoğun küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yüksek kesimlerde kalan yollar da bugün açılacaktır. Bazı bölgelerimizde buzlanma uyarısı yapıldığından herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi adına vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz. Araç kullanacak sürücülerimizin ise mutlaka kış lastiği takmalarını ve araçlarında zincir bulundurmalarını istirham ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - TRABZON

Trabzon'da karla mücadele

Trabzon'da karla mücadele

Trabzon'da karla mücadele

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