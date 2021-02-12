Trabzon'da karı koca evlerinde silahla öldürülmüş bulundu
12.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:48
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir çift, evlerinde silahla öldürüldü.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir çift, evlerinde silahla öldürüldü.
Hurmalık Mahallesi'nde yaşayan K.İ. (35) ve eşi Z.İ'den (32) haber alamayan iş arkadaşları ve yakınları durumu emniyet güçlerine bildirdi.
Eve giren ekipler, çiftin silahla öldürülmüş cesetleriyle karşılaştı.
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik