Trabzon'da karı koca evlerinde silahla öldürülmüş bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzon'da karı koca evlerinde silahla öldürülmüş bulundu

12.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:48
Trabzon'da karı koca evlerinde silahla öldürülmüş bulundu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir çift, evlerinde silahla öldürüldü.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir çift, evlerinde silahla öldürüldü.

Hurmalık Mahallesi'nde yaşayan K.İ. (35) ve eşi Z.İ'den (32) haber alamayan iş arkadaşları ve yakınları durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Eve giren ekipler, çiftin silahla öldürülmüş cesetleriyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Deniz Türüç Ünal Karaman Aykut Kocaman Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da karı koca evlerinde silahla öldürülmüş bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 13:52:04. #1.16#
title